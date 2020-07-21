Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в сміливому образі і задала важливе питання

На кадрах Кумейко була в дивній чорній накидці, босоніжках і чорному боді. В руках жінка тримала великі садові ножиці. Волосся у Анастасії в цей раз були зібрані тому. Красуня бігала по газону з ножицями і робила вигляд, що стриже. В один прекрасний момент зірка випадково зачепила ялинку, яка стояла поруч. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменитости.

"Чоловіки, питання до вас!

Як думаєте, яких жінок варто побоюватися?

Жінок гострих на язик або жінок з гострим в руках?" - написала Анастасія.

Фанати подивилися ролик більше 6 тисяч разів і написали коментарі:

"Ніяких", "Заберіть у неї ножиці", "Чому ти така шикарна?!", "Жінок просто треба побоюватися ", "Їх не треба боятися, їх треба любити вночі та вдень жарким вогнем", "З гострим в руках", "Звичайно гострих на язик, та що з ножем , штрикне тебе разок , тебе зашиють і вона заспокоїться, а то що на слівце , буде тебе бити до тих пір поки ти живеш", "Настя руки-ножиці", "Жінок взагалі не варто побоюватися", "Варто побоюватися тупих жінок, а гострота - це навпаки плюс", "Злих, зі зброєю в руках", "Однозначно гострих на язик, з рук можна спробувати відібрати,а ось що дано природою, вам прекрасні половини людства, не віднімеш!".

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