Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про успіх

На фото красуня позувала в блакитному купальнику, а на голові можна побачити косинку. Тетяна лежала на великому ліжку на березі моря, а поруч можна побачити басейн. Котова без сорому демонструвала свою фігуру і засмагле тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всі хочуть все!

Ми давно живемо в шаленому темпі. Зустрічі, вечірки, проекти, творчість, соціалізація і соцмережі… Улюблений чоловік, сім'я, друзі, у кого-то діти, у кого-то домашні улюбленці ... і кожен зобов'язаний встигнути скрізь! Треба бути успішним, треба досягати більше, треба ...треба, треба і ще раз треба...", - написала Тетяна.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Класний купальник", "Класна така, захотілося туди", "Постійні правильні і систематичні дії", "Так,щоб бути успішним,потрібно багато працювати", "Дуже вірно сказано! Ідеальна та красива!", "Які думки в бікіні", "Ідеал жіночої краси".

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова показала, як відпочиває.

На фото красуня сиділа в червоному купальнику на лежаку, позуючи перед камерою в профіль. Тетяна доповнила образ рушником, яким обвязалась на п'ятій точці.

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