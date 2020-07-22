Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як веселиться перед походом на пляж

Одна з найбільш знаменитих моделей дуже любить активний пляжний відпочинок, на її сторінці в Instagram можна побачити безліч теплих і літніх кадрів, також Кайлі любить відпочивати біля басейну і ділитися кадрами, зробленими під час її витівок.

В цей раз струнка красуня показала фігуру в нюдовом бікіні під час того, як сама вона для кращого засмаги завдавала спеціальний спрей на тіло. Відкинувши світлі локони за спину, Кайлі виглядала вельми вражаюче.

Зазначимо, дівчина привысно також сдалала акцент на п'ятої точки, якою пишається також, як і її сестра Кім. Дівчина любить повертатися спиною або боком до камери, щоб фотографи повчили ідеальний ракурс її фігури.

«Ідеальне тіло», «Розірви його», «Так спокусливо. 🔥🔥», «Belle taille 😘❤️❤️❤️», «Ура така красива 😍 😇🙉», «Гарячий відок», «Великі ноги, але маленький животик? У чому секрет?», «Це шрам або татуювання?», «🤩😍😘 Краса😍😘🤩 Любов 🌏 Світ 🤪😜 @international_conscience_day», «Не вистачає слів і на цій землі немає нічого, що могло б зрівнятися з твоєю красою», «Сонцезахисний крем чи ні😻», «Чертовски красива hashape 👍», - написали фанати.

До цього Кайлі постала перед фанатами без одягу і будь-яких прикрас. Спокуслива знаменитість вирішила прикрити груди рукою, а особа приховала за солом'яним капелюхом, але це не завадило фанатам захопитися чином Дженнер:

«Мені потрібно ще декілька приватних фотографій, щоб вивчити ці грудей, щоб я міг їх розпізнати 😌», «Це повинно бути обкладинка нового альбому Тревіса», «Не всі мають бачити це занадто багато тіла», «Як вона може бути такою блискучою», «Дайте мені їх побачити», «@tgaarciaa Мені потрібна твоя допомога, щоб зробити знімок, подібний цьому, в один прекрасний день !!», «Дуже красивий і чудовий вид», «Чорт візьми, я б хотів, щоб у мене була така фотографія, але усі мої фотографії начебто погані LOL», - написали шанувальники.

Схоже, дівчина епатує публіку кожен день, вихваляючись своїми формами в купальниках і нижній білизні без якого-небудь сорому і скромності. При цьому Кайлі часто показує, як веселиться без дитини і свого коханого. Дівчина вважає за краще проводити час з подругами на пляжі або біля басейну.

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