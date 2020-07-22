Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як веселиться перед походом на пляж
Одна з найбільш знаменитих моделей дуже любить активний пляжний відпочинок, на її сторінці в Instagram можна побачити безліч теплих і літніх кадрів, також Кайлі любить відпочивати біля басейну і ділитися кадрами, зробленими під час її витівок.
В цей раз струнка красуня показала фігуру в нюдовом бікіні під час того, як сама вона для кращого засмаги завдавала спеціальний спрей на тіло. Відкинувши світлі локони за спину, Кайлі виглядала вельми вражаюче.
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Зазначимо, дівчина привысно також сдалала акцент на п'ятої точки, якою пишається також, як і її сестра Кім. Дівчина любить повертатися спиною або боком до камери, щоб фотографи повчили ідеальний ракурс її фігури.
«Ідеальне тіло», «Розірви його», «Так спокусливо. 🔥🔥», «Belle taille 😘❤️❤️❤️», «Ура така красива 😍 😇🙉», «Гарячий відок», «Великі ноги, але маленький животик? У чому секрет?», «Це шрам або татуювання?», «🤩😍😘 Краса😍😘🤩 Любов 🌏 Світ 🤪😜 @international_conscience_day», «Не вистачає слів і на цій землі немає нічого, що могло б зрівнятися з твоєю красою», «Сонцезахисний крем чи ні😻», «Чертовски красива hashape 👍», - написали фанати.
До цього Кайлі постала перед фанатами без одягу і будь-яких прикрас. Спокуслива знаменитість вирішила прикрити груди рукою, а особа приховала за солом'яним капелюхом, але це не завадило фанатам захопитися чином Дженнер:
«Мені потрібно ще декілька приватних фотографій, щоб вивчити ці грудей, щоб я міг їх розпізнати 😌», «Це повинно бути обкладинка нового альбому Тревіса», «Не всі мають бачити це занадто багато тіла», «Як вона може бути такою блискучою», «Дайте мені їх побачити», «@tgaarciaa Мені потрібна твоя допомога, щоб зробити знімок, подібний цьому, в один прекрасний день !!», «Дуже красивий і чудовий вид», «Чорт візьми, я б хотів, щоб у мене була така фотографія, але усі мої фотографії начебто погані LOL», - написали шанувальники.
Схоже, дівчина епатує публіку кожен день, вихваляючись своїми формами в купальниках і нижній білизні без якого-небудь сорому і скромності. При цьому Кайлі часто показує, як веселиться без дитини і свого коханого. Дівчина вважає за краще проводити час з подругами на пляжі або біля басейну.
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