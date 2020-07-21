Шанувальники розібрали серіал "Свати" на цитати. Особливо людям сподобалася парочка Івана і Валюхи Будько, яких зіграли Федір Добронравов і Тетяна Кравченко

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Кравченко в Instagram опублікували один із найзабавніших моментів "Сватів".

Ситуація відбувалася в кафе: за столиком сиділи вже згадане подружжя Будько та їх свати Ольга та Юрій Ковальови (Людмила Артем'єва і Анатолій Васильєв), коли підійшов офіціант і попросив розрахуватися. Дідусь Юра виявив, що у нього зникла барсетка і пішов її шукати, тоді як його дружина запропонувала оплатити рахунок, але її демонстративно зупинив Іван Будько. Чоловік заявив, що ніколи не дозволить жінці платити, а потім передав рахунок своїй дружини зі словами "На, Валюха, розплачуйся". Вираз обличчя актриси гідний "оскара".

"Пам'ятаєте цей момент? 😁😁😁 #татьянакравченко #свати", - йдеться в повідомленні.

Звичайно ж, користувачі згадали цей епізод, про що поспішили відповісти в коментарях:

"Обожнюю цей серіал. Треба ще в сотий раз переглянути)) вже дуже багато фраз напам'ять вивчила 😅"

"За останні 100 років нічого кращого, крім Сватів не створено !❤️"

"це щось неймовірне, смішно до сліз"

"Танєчка! Мені так сподобалась ваша Валюха! З такою душею граєте!!!"

"Бідна Валюша"

"Пам'ятаємо звичайно !!! Знаємо фільм напам'ять! Розібрали на цитати! І ви стали нашими родичами , за якими сумуєш ...💖💝"

Раніше ми повідомляли, в мережі порівняли, як виглядала Валюха у першому сезоні "Сватів" і останньому. Багато відзначили, що зірка схудла, але виглядає також "молодо".

Нагадаємо, смерть зірок "Сватів": серіал залишився без двох улюблених героїв, прийнято гірке рішення

Також Politeka писала, що замурзана Валюха з "Сватів" приголомшила витівкою з колегою: «Вимагаємо продовження банкету»