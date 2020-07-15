В жизни не такая, как в кино

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко рассказала, чем отличается в жизни от своей героини на экране

Известная российская актриса, полюбившаяся многим тем, что исполнила роль Валюхи в сериале «Сваты», рассказала, что не особо похожа на своего персонажа в обычной жизни. Ее цитата появилась на фан-странице звезды в Инстаграм, передает Politeka.net.

Кравченко отметила, что в жизни может быть очень разной.

«Я разная. От моей Валюхи не так уж и много у меня. Многие думают, что я всегда веселая, задорная, боевая. Может, конечно, и боевая. Если что, то и пошуметь могу! В запальчивости могу и посуду побить. Особенно, когда молодая была. Сейчас уже научилась сдерживаться. Разная я…», - рассказала актриса.

Пост сопровождается ее фотографией. На ней Кравченко позирует в домашней обстановке, сидя в кресле. Звезда одета в нарядной черной вышиванке с белым узором. Она счастливо улыбается, глядя в камеру.

Поклонники знаменитости тут же принялись обсуждать пост.

«Мы вас любим разную», «Вы просто настоящая, красивая и очень талантливая актриса и женщина дай Бог Вам сил и здоровья и мир Вашему дома», «Обожаю Валюху», «Самая искренняя», «Солнышко - улыбок вам!», «Обожаю Вас!! Вы талантище, вы что надо, то и сыграете!! Великая актриса», - пишут люди.

Напомним, звезда «Сватов» слил в сеть тайные кадры со съемочной площадки и раскрыл важный секрет: "Всем, кто любил и ждал...".

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" с красными губами потрясла внешним видом, актриса помолодела на глазах.

Также Politeka писала, что Валюха из «Сватов» засветилась с осунувшимся Добронравовым, кадры говорят за себя: «Безнадежно уже».