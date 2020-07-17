Сериал «Сваты» навсегда лишился двух актеров, любимых зрителями

С момента выхода на экран последнего сезона полюбившегося многим сериала от студии «Квартал 95» прошло уже семь лет. Не так давно стало известно, что съемочная группа работает над созданием нового сезона. Планировалось, что новые серии должны были выйти уже в начале 2021 года, однако из-за пандемии китайского вируса и карантина съемки пришлось отложить на неопределенный срок. Теперь неизвестно, когда новый сезон «Сватов» увидит свет.

Впрочем, это не единственное разочарование для поклонников сериала. Гораздо печальнее тот факт, что некоторые актеры уже не смогут вернуться на экраны. Так, пара, исполнявшая роли родителей Ольги Николаевны, скончалась несколько лет назад. Актриса Ольга Аросева умерла в 2013 году, а ее «супруг» на экране – Владимир Зельдин ушел из жизни в 2016-м.

Поклонники предполагали, что актерам могут найти замену, однако пока эти догадки не подтверждаются. Различные источники сообщают, что создатели сериала приняли тяжелое решение и сейчас не рассматривают такой возможности.

До этого мы писали, что актер Даниил Белых, который играет отца Евгении, опубликовал на своей странице в Instagram фотографии со съемок «Сватов». Помимо артиста на снимке также запечатлены Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Инна Королева и Александр Феклистов.

Даниил поблагодарил всю съемочную команду. И также поддержал своих коллег, сообщив о том, что они обязательно еще встретятся и достойно поработают в этом проекте. По его словам, работать в таком режиме - большая радость. Также актер добавил, что наверное в этом и заключается секрет успеха сериала.

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