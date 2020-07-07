В сети появился яркий кадр сериала «Сваты», взбудораживший фанатов, которые с нетерпением ждут нового сезона

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фан-аккаунт актрисы Татьяны Кравченко, которая сыграла Валюху.

На кадре запечатлена замазанная Валюха рядом с соседкой Любкой, которую сыграла актриса Маргарита Шубина. Фото вызвало волну восхищения.

«Ждем продолжения», «Хочется, смотреть, все время», «Девочки!!!! требуем продолжение банкета т.е. серий смешных, отдыхающих», «Очень хочется продолжения!», «Великолепная актриса, шикарная женщина и просто очень хороший человек! Здоровья Вам и творческих успехов!», «Ну когда же 7 сезон??? самый долгожданный!!!», «И Кравченко и Шубина кроме того, что красавицы, еще и великолепные актрисы. Удачи, хороших ролей здоровья и счастья», «Красоту ничем не испортить», - пишут в комментариях.

Отметим, сериал «Сваты» выходит с 2008 года.

Сьемки очередного сезона должны были стартовать около четырех лет назад. Но, по словам Федора Добронравова, съемки были остановлены по политическим мотивам.

Снимать «Сваты 7» начали только в 2019 году под Минском, однако все застопорилось из-за пандемии.

Напомним, что Татьяна Кравченко засветилась с известной актрисой: «Сестры».

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