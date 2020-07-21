49-річна російська співачка Крістіна Орбакайте порадувала публіку приємними спогадами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівний знімок, на якому постала на сцені поруч із співаком Авраамом Руссо.

21 липня Руссо виповнюється 51 рік, з чим Орбакайте його і привітала.

Артистка з'явилася на фото в довгій сукні "хижого" леопардового забарвлення. Крістіна приобійняла Авраама за плечі, а він її за талію.

"З Днем Народження, мій дорогий і ніжно коханий @avraamrusso 🧡 Щастя тобі творчого, сімейного та духовного🙏 🕊💋 #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #авраамруссо", - підписала фото зірка.

Користувачі віддалися ностальгії в коментарях, відзначаючи, що Крістіна й Авраам гарно виглядають разом.

"Як мені подобався цей дует…😍👏"

"найкращий дует. Крістіна з ним супер. Кращі"

"А у мене до цих пір в play аркуші 2 улюблені пісні. "Я не віддам тебе нікому" і "За любов, якої більше немає" Дуже хороший був дует, шкода, що більше не записують пісень"

"Ви не зустрічаєтеся випадково дуже красива пара"

"Гарний дует❤️ Крістіна поряд із Руссо дуже жіночна, а він дуже галантний😎 "

Раніше ми повідомляли, Орбакайте потрясла сімейним фото, яке опублікувала в Instagram. За столом зібралися сама Крістіна, її мати Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним, старший син Микита Пресняков з дружиною, чоловік Михайло Земцов, а також молодший син, Дені Байсаров. Це досить рідкісний випадок, коли Орбакайте показує свого молодшого сина на спільному фото.

Нагадаємо, що Пугачова на наступний день після похорону Буйнова вразила квітучим виглядом: "Мені - можна!".

Також Politeka писала, що Пугачова розповіла, ніж у молодості заплатила за свій успіх, відео зізнання: "Ви не пробачите мені...".