Відома модель Сьюзі Кортес, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць, показала себе в розкішному образі

На фото Сьюзі позувала тільки в мініатюрних стрінгах. Більше на Кортес нічого не було. Дівчина розвернулася п'ятою точкою і показувала свій ідеальний горішок. Вся шкіра у зірки була золотистого кольору. Невідомо, чи це такий фільтр або спеціальний образ для фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я розумію скасування "Золотого м'яча" цього року. Крім того, всі знають, що Мессі кращий", - написала Кортес.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Богиня в золоті", "Чудесно", "Золоті сідниці", "Чудово", "Красуня моя Сьюзі".

Раніше ми повідомляли, що бразильська супермодель Сьюзі Кортез влаштувала непристойні танці на камеру.

Так, на опублікованих кадрах Кортез позує спиною на камеру, втиснувши значні форми в білосніжні міні-шорти. У якийсь момент модель починає елегантно рухатися в такт музиці.

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала сміливий образ без зайвого одягу.

На фото красуня була в білизна з мотузочок, забравшись на тренажер. Сьюзі нахилилася і розвернулася спиною до камери, демонструючи свій "титул".

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць влаштувала непристойну фотосесію просто на вулиці

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць у шкіряному купальнику похитала свій "горішок"

Також Politeka повідомляла, що екзотична володарка найкрасивіших сідниць ледь не втратила бікіні між "булочками"



