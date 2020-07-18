Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум", появилась в одном белье
Соблазнительная Кортес похвасталась своей пятой точкой, за которую дважды получила титул, пишет Politeka.net. Впрочем, подобные фото на ее странице в Инстаграм далеко не редкие.
"Бестия" выкладывает откровенные кадры ради подписчиков и тем самым приобретает еще больше поклонников, что, вероятно, хорошо сказывается на ее заработках.
Так, на одном из последних фото Сьюзи позировала полубоком, выставив свои ягодицы в бикини. Казалось, маленькие трусики потерялись между "булочками" модели. Тонкие лямки на бедрах впились в тело и придавали некой пикантности.
Полупрозрачный лифчик отлично подчеркнул грудь знаменитости.
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Образ красотки завершили различные украшения, а также босоножки цвета золота. Модель распустила длинные волнистые волосы и смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.
"Спокойной ночи, ребята, новый горячий контент на моей приватной платформе наслаждайтесь", - написала модель.
За три часа пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали модель комплиментами за столь невероятный кадр и попросили еще больше подобных фото.
Напомним, Сьюзи Кортес решила показать, как тренируется в спортзале. Звезда повернулась к снимающему спиной, чтобы тот зафиксировал ее самые совершенные места. Примечательно, что Сьюзи пришла на тренировку в бикини.
Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес позировала в прозрачном белье из веревочек, а образ дополнила туфлями на приличном каблуке. Красотка расположилась на кровати в интересной позе.
Напомним, обладательница самых красивых ягодиц в ботфортах соблазнительно нагнулась, засветив жаркие места
А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оседлала спинку кровати, сняв белье
Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в одних сапогах показала свой стыд