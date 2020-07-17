Известная модель Сьюзи Кортес показала жаркий образ, порадовав фанатов

На фото Сьюзи позировала в прозрачном белье из веревочек, а образ дополнила туфлями на приличном каблуке. Красотка расположилась на кровати в сочной позе, потянув за веревочку, делая фотографию максимально горячей. Кортес решила оставить волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии: 

"Стильная и функциональная. Лучик очень хороший", "Ты моя мечта", "Красивая женщина", "Очень крутая ваша фигура. Поздравляю", "Я люблю тебя", "Bella".

Ранее мы сообщали, что модель Сьюзи Кортез сверкнула формами в крохотных шортиках.

Так, модель позирует в крохотном топе и шортах, демонстрируя роскошную фигуру просто на улице, демонстрируя невероятную красоту.  Уточним, что на лице знаменитости красуется маска, а на заднем фоне ходят люди.

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала себя во всей красе.

На кадрах красотка позирует в то, что можно назвать купальником из веревочек. Ткань практически никак не прикрыла тело звезды, которая играла своим телом на фоне тренажеров в качалке.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес сбросила лифчик и ошеломила размером 

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц похвасталась "титулом" в белье из веревочек

А еще Politeka сообщала, что шаловливая хозяйка самых красивых ягодиц сверкнула формами без белья и в рваных колготках