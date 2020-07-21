Курс долара має всі шанси зрости вже на цьому тижні

Це станеться, якщо НБУ і далі не буде приймати участі на валютному ринку, впевнений фінансовий аналітик Тарас Котович, передає «РБК-Україна».

За словами експерта, призначення Кирила Шевченка главою НБУ не сприяло стабілізації курсу гривні і минулий тиждень він закінчив на рівні 27,4 гривень/долар.

"В очікуванні ринком перших кроків НБУ після призначення, які, насамперед, виллються в рішення щодо облікової ставки в цей четвер, гривня продовжить слабшати", - сказав він.

Експерт зазначив, що призначення нового глави НБУ стало однією з причин ослаблення гривні на 1,5% минулого тижня.

Аналітик прогнозує, що неспокійні настрої на ринку збережуться.

"Якщо НБУ і далі не буде приймати участі на валютному ринку і не буде проводити інтервенції, курс гривні буде продовжувати падати з-за збільшеного ажіотажного попиту на валюту як з боку бізнесу, так і населення. Тому ми не виключаємо, що гривня може звернутися до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня", - констатував фінансист.

Відзначимо, курс валют в Україні 21 липня зломив позиції гривні, яка спрямується на дно з неймовірною швидкістю.

Курс валют в Україні на 21 липня від національного регулятора виглядає наступним чином:

100 доларів 2760,11 грн;

10 євро — 3159,08 грн.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, гривню чекає болючий удар: до чого готуватися.

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