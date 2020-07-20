Курс валют в Украине 20 июля заставит гривну «сдуться», доллар и евро начнут неделю с невероятного плюса
Об этом сообщает Politeka.
К примеру, стодолларовая купюра с открытия торгов наберет +8,68 гривны. Вчера она торговалась по 2727,38 грн.
Евро также не будет в стороне, открыв торги с +12,64 гривны.
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Курс валют на сегодня от Национального банка будет следующим:
100 долларов — 2736,06 грн;
100 евро — 2125,54 грн.
Обратим внимание, что гривна и дальше будет «рвать в клочья» российскую национальную валюту: 3,8364 за десять российских рублей.
До этого сообщалось, что финансовый аналитик Вадим Иосуб рассказал о предстоящем курсе валют на ближайшие семь дней.
К примеру, после назначения нового главы Национального банка Украины, ожидается повышение курса доллара к гривне, что говорит о планах валюты совершить коварный прыжок.
Так, доллар на межбанке может достигнуть отметки в 27,8 гривны за один "вечнозеленый". А вот "на руках" американская валюта будет торговаться, скорее всего, в районе 27,6-27,9 грн за одну банкноту.
Уточняется, что на прошлой неделе доллар гривна сильно "подтаяла" практически на всех сегментах валютного рынка. Падение составило 1,3-1,4%.
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