Будет очень больно

Курс валют в Украине 20 июля заставит гривну «сдуться», доллар и евро начнут неделю с невероятного плюса

Об этом сообщает Politeka.

К примеру, стодолларовая купюра с открытия торгов наберет +8,68 гривны. Вчера она торговалась по 2727,38 грн.

Евро также не будет в стороне, открыв торги с +12,64 гривны.

Курс валют на сегодня от Национального банка будет следующим:

100 долларов — 2736,06 грн;

100 евро — 2125,54 грн.

Обратим внимание, что гривна и дальше будет «рвать в клочья» российскую национальную валюту: 3,8364 за десять российских рублей.

До этого сообщалось, что финансовый аналитик Вадим Иосуб рассказал о предстоящем курсе валют на ближайшие семь дней.

К примеру, после назначения нового главы Национального банка Украины, ожидается повышение курса доллара к гривне, что говорит о планах валюты совершить коварный прыжок.

Так, доллар на межбанке может достигнуть отметки в 27,8 гривны за один "вечнозеленый". А вот "на руках" американская валюта будет торговаться, скорее всего, в районе 27,6-27,9 грн за одну банкноту.

Уточняется, что на прошлой неделе доллар гривна сильно "подтаяла" практически на всех сегментах валютного рынка. Падение составило 1,3-1,4%.

Напомним, доллар пробьет психологическую отметку, гривне будет больно

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