Гривна остается одной из самых недооцененных валют в мире

Об этом сообщил в своем Facebook экономист Владимир Компаниец, передает Politeka.net.

По подсчетам тематического издания The Economist, реальный курс доллара в Украине должен быть на уровне 10,33 грн/$.

Так, экономисты опубликовали ежегодный рейтинг "индекса Биг Мака", по результатам которого выяснилось, что украинская гривна недооценена на 62% (то есть, ее обменный курс должен быть выше, чем сейчас).

По словам Компанийца, данный индекс показывает, сколько бургеров можно купить на одну и ту же сумму в разных странах. Такой рейтинг позволяет определить "справедливый" валютный курс, основанный на покупательной способности населения.

"По их расчету гривня по паритету покупательной способности остается одной из самых недооцененных валют мира, она недооценена на 62% и ее реальный курс по паритету покупательной способности составляет 10,33 грн за доллар", – обратил внимание Компаниец в своем Facebook.

До этого мы рассказывали, что будет с курсом доллара после отставки главы НБУ Якова Смолия и нужно ли сейчас бежать в обменники.

Прошлая неделя запомнилась постепенным укреплением гривны, которая пыталась вернуть потери, спровоцированные паникой после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Однако, как утверждают специалисты, сейчас вновь стало выгодно покупать валюту, а не продавать.

Более того, госрегулятору в лице Нацбанка вряд ли удастся укрепить национальную валюту в ближайшем будущем.

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