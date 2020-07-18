В НБУ пытаются бороться с фальшивомонетчиками, вводя в обращение новые банкноты и монеты, но злоумышленники все равно подделывают деньги
Как объясняют специалисты экспертной платформы НБУ, фальшивомонетчики, как правило, стремятся подделывать банкноты высоких номиналов. Кроме этого, они отдают предпочтение мировым валютам (долларо, евро), а не локальным, таким как гривна, передает «Сегодня».
Тем не менее, фальшивые деньги в Украине все же есть. В 2019 году на 1 млн настоящих банкнот приходилось 2,9 подделки. Для сравнения, на 1 млн банкнот евро в 2014-2015 годах приходилось 50 подделок. За последние несколько лет в НБУ не фиксируют увеличение количества подделок в Украине.
Эксперты подчеркивают, что монеты и купюры низкого номинала злоумышленники не подделывают. А многие купюры большого номинала имеют хорошую защиту. Как объяснили в НБУ, самыми защищенными являются купюры номиналом 100 гривен 2014 года, 200 гривен 2019 года, 500 гривен 2015 года и новенькая купюра номиналом в 1000 гривен. Все эти купюры имеют более 20 элементов защиты, поэтому их чрезвычайно сложно подделать. При этом, эксперты подтвердили, что в Украине чаще всего подделывают 500-гривневую купюру – 64% от всех подделок.
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В НБУ также рассказали, как быстро фальшивомонетчики начинают подделывать новые деньги.
«Опыт ведущих стран мира свидетельствует: первые подделки банкноты нового образца появляются в обращении примерно через 3-4 месяца после ее введения в оборот», - отмечают эксперты.
Напомним, что фальшивые деньги наводнили Украину, в магазинах паника: как не попасть в ловушку.
Как сообщала Politeka, в Украине много поддельных купюр номиналом 200 гривен: как распознать подделку.
Также Politeka писала, что фальшивые гривны можно распознать.