Світлана Лобода, Памела Андерсон, Белла Хадід та інші зірки похвалилися сміливими нарядами

На першому фото була Світлана Лобода. Цього разу артистка показала відразу кілька кадрів з відпочинку. На співачка позувала у пікантному вигляді, засвітивши п'яту точку в коротенькому сарафані з леопардовим принтом. На кадрах також видно, що зірка позувала без білизни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитостей.

Другу сходинку посіла Памела Андерсон. Красуня з'явилася в маленькому сарафані, який ледь прикривав стегна красуні. Зірка лягла на траву і розставила руки в бік, а ноги склала рівно. Легенда голову повернула від камери, показуючи свої світле волосся.

Трійку замикає Белла Хадід. На фото красуня позувала в сарафані, під яким не було білизни, а також з крильцями за спиною. Белла в цей раз показала, як виглядає невиспана. Хадід дивилася в камеру і підписала коротко кадр "Привіт, хлопці".

На четвертому фото Ганна Корсун (MARUV). Артистка похвалилася поїздкою в незвичайний парк, виставивши кадри "сториз". Так, вона з'явилася в короткому сарафані чорного кольору, засвітивши чарівну зону декольте, і в солом'яному капелюшку з великими полями.

На п'ятому місці дружина Дмитра Монатіка Ірина. жінка опублікувала фото, на якому позувала в красивому яскравому сарафані рожевого кольору. Ірина придумала незвичайний і дуже модний спосіб носити сарафан – вона одягла під нього білу футболку. Дівчина стояла біля паперових декорацій.

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