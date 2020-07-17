Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила выходкой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Есть люди, которые приходят к нам, чтобы остаться на всю жизнь ❤️», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Лобода в платье с пикантным декольте, прижавшись к украинскому и грузинскому модельеру Бичолле Тетрадзе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Самые лучшие», «главное – оберегать друг друга, и цените любовь», «божественная», «Света! Не грусти! И это пройдёт», «очень редко встречаются искренние и преданные люди!)крепкой дружбы вам», «Все люди как люди, а они... ✨», — пишут они.

До этого мы сообщали, что украинская исполнительница Светлана Лобода решила показаться перед подписчиками в новом дерзком образе.

Так, на опубликованных кадрах Лобода сперва едет на машине, после чего дефилирует в кожаных шортах и курточке. При этом глаза знаменитости прикрывают элегантные очки. Сама Светлана рассказывает о розыгрыше, который решила устроить.

Однако ее поклонники больше обратили внимание на красоту кумира, засыпав Лободу «тоннами» комплиментов.

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