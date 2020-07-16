Популярная исполнительница Светлана Лобода решила показаться перед подписчиками в новом дерзком образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Лобода сперва едет на машине, после чего дефилирует в кожаных шортах и курточке. При этом глаза знаменитости прикрывают элегантные очки. Сама Светлана рассказывает о розыгрыше, который решила устроить.

Однако ее поклонники больше обратили внимание на красоту кумира, засыпав Лободу «тоннами» комплиментов.

«Огонь малышка!», «дело за малым – показать высший пилотаж. Но этого не произошло», «вау, какие идеальные ноги! Загляденье», «огонь!», «Как всегда очень очаровательна», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что певица Светлана Лобода в модном купальнике устроила настоящие "горячие" танцы".

Долгое время Светлана находилась дома, соблюдая режим самоизоляции и отдыхая вместе с детками впервые за долгое время без концертов. После того, как режим карантина был ослаблен, певица решила отдохнуть в полной мере и отправиться на отдых за границу.

Как выяснилось из Стори знаменитости, она улетела в Грецию, на остров Миконос. Судя по более ранним кадрам, которые Светлана опубликовала несколько дней назад, она отправилась в отпуск на частном вертолете вместе с детьми и друзьями.

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