Светлана Лобода, Памела Андерсон, Белла Хадид и другие звезды похвастались смелыми нарядами

На первом фото была Светлана Лобода. В этот раз артистка показала сразу несколько кадров из отдыха. На певица позировала в пикантном виде, засветив пятую точку в коротеньком сарафане с леопардовым принтом. На кадре также видно, что звезда позировала без белья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитостей.

Вторую строчку заняла Памела Андерсон. Красотка предстала в маленьком сарафане, который еле прикрывал бедра красавицы. Звезда легла на траву и расставила руки в бок, а ноги сложила ровно. Легенда голову повернула от камеры, показывая свои светлые волосы.

Тройку замыкает Белла Хадид. На фото красотка позировала в сарафане, под которым не было белья, а также с крылышками за спиной. Белла в этот раз показала, как выглядит заспанной. Хадид смотрела в камеру и подписала кратко кадр "Привет, ребята".

На четвертом фото Анна Корсун (MARUV). Артистка похвасталась поездкой в необычный парк, выставив кадры в "сториз". Так, она предстала в коротком сарафане черного цвета, засветив прелестную зону декольте, и в соломенной шляпке с большими полями.

На пятом месте жена Димы Монатика Ирина. женщина опубликовала фото, на котором позировала в красивом ярком сарафане розового цвета. Ирина придумала необычный и очень модный способ носить сарафан – она надела под него белую футболку. Девушка стояла возле бумажных декораций.

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