Відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про свою мрію

На фото Семенович позує в сукні в горошок. Красуня доповнила образ капелюшком з синьою стрічкою, а також круглими окулярами. В руках Ганна тримала келих з напоєм, а поруч можна побачити тарілку з їжею. Зірка в цей раз показала, як відпочиває біля моря, адже на тлі видно білі парасольки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені завжди було цікаво, чому щасливі люди , які з дитинства живуть на море , не ходять кожен день на пляж ? І взагалі до моря ставляться спокійно , без фанатизму ! Я приїжджаючи на море , готова цілий день не вилазити з води і насолоджуватися кожною її крапелькою", - написала Анна.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ми живемо на березі Балтійського моря, кожен день не ходимо, але час від часу, влітку намагаємося кожен день ходити", "Мій чоловік живе біля Атлантичного океану, коли ми приїхали туди, він сказав, що тільки через нас він на пляж ходить. Так уже з дитинства не був, я цього теж не розумію", "Ось як раздобрела!", "Моя мрія така-ж".

Повідомлялося, що відома співачка Анна Семенович показала себе разом з подругою.

На фото красуня стояла в білому платті з невеликим декольте. Аня не одягала білизну, тому її пишний бюст можна було побачити, так як він ледве вмістився в наряд.

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