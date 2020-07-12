Певица Анна Семенович очаровала соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, новым снимком знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

В подписи к посту Семенович поделилась историей, которая произошла с ней накануне.

" Вчера в ресторане увидела интересную пару , явно между ними есть энергетическая связь и химия! Девушке примерно лет 30, её спутнику немного больше и он так на неё смотрел, его глаза излучали любовь", - написала звезда.

Семенович восхитилась внешним видом девушки, которая была просто примером натуральной красоты.

"Я ещё раз убедилась, что красота идёт изнутри, она как восход солнца окутывает всех вокруг своим теплом🙏🏼 И это так приятно осознавать, никакие ресницы не смогут заменить внутренних вибраций исходящих от человека", - отметила певица.

Сама певица тоже решила показать свою красоту. На кадре она предстала в зеленом платье с огромным разрезом, в который игриво запустила руку. Обтягивающий наряд идеально подчеркнул шикарные формы Семенович.

Поклонники певицы остались в восторге от ее публикации.

"Какая аппетитная", "Анна Семенович вы сексуальная дикая львица", "Какая красота, прям как цветок", "У Вас платье просто супер!!!!💯 цвет шикарный)))", "Выглядите прекрасно такой, какая Вы есть! И тоже излучаете счастье на зависть всем остальным!", - писали пользователи сети под ее постом.

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