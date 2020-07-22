Настя Каменських, Тіна Кароль, Оля Полякова та інші зірки показали себе з ранку

На першому фото Настя Каменських. Красуня позувала в халаті, а на ногах у неї можна побачити її собаку по кличці "Мімі". У зірки волосся було розпущено, а на обличчі можна побачити маску для обличчя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На наступному фото вже була Оля Полякова. Красуня стояла на пляжі без одягу і білизни, демонструючи засмаглу п'яту точку і довгі ноги. Волосся зірка залишила розпущеним, а руки підняла вгору.

Замикає трійку красунь Тіна Кароль. Співачка показала себе в шапці і толстовці. Зірка вже встала з ліжка і показала себе без макіяжу. Волосся були розпущені, а сама красуня посміхалася на камеру.

На четвертому фото дружина українського футболіста Ірина Морозюк. Дівчина була в одній майці білого кольору. Зірка позувала в ліжку, сидячи на білих простирадлах. Красуня не соромилася продемонструвати своє тіло без трусиків і ліфчика. Ірина себе знімала на телефон, а рукою волосся підняла вгору.

Замикає п'ятірку Світлана Лобода. Красуня показала себе у великому ліжку, де сиділа в білому просторому халаті. Волосся у співачки були розпущені, а в руках вона тримала чашку гарячого напою.

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