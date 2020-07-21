Знаменитая украинская певица Настя Каменских восхитила посвежевшим видом рядом с толпой поклонников

Настя Каменских продолжает пополнять свою аудиторию новыми фанатами, подготавливать новый контент для Инстаграм и записывать модные видео для "Тик-Тока". Как известно, после похудения певица сменила формат своих песен, стала работать сольно и даже проводила марафон, связанный с историей ее преображения. Сейчас певица старается поддерживать попудярность и активно ведет соцсети в целом, пишет Рoliteka.net.

Сегодня Настя представила серию теплых летних кадров, сделанных на специальной встрече с фанатами. Загорелая каменских в светлой майке и коротких шортах с радостью поснимала модные ролики с поклонниками, сделала много фото и поделилась впечатлениями:

«Угадай, где я? Я в @top_team_houze! 🤩 С этими ребятами мы наснимали столько видео,сделали столько фоток, а главное - классно пообщались и насмеялись! ☺️😋 спасибо за 🔝 компанию! Какие вы все крутые 😍😘», - написала Настя под новыми фото, отмечая всех молодых «тик-токеров», с которыми сегодня поснимала новый материал.

Поклонники тут же ответили:

«Крутые, а ты нереальная худышка», «Нереально круто видеть кумира в компании с любимыми тиктокерами😍😍😍😍», «Вы крутые🌟🌟🌟👍👍👍», «Красотка 😻», «Крууутооооооооо🖤», «Неймовірні💕🔥», «Вау как вас много👏💖», «С правой стороны ))))а можно пиар???❤️❤️❤️», «Ой какие красивые 😍🙏🙏», «Лучшие 😍», «Ваууу дуже гарні😻😻🔥».

Отметим, Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни, рассказывает о похудении, публикует фото с концерта и проводит онлайн-марафоны. Недавно Настя также показала летний кадр из отдыха, который был сделан во время плавания в бассейне.

После похудения стройная Настя с удовольствием демонстрирует свое тело, Настя является любительницей показать свои новые фото, на которых она с радостью показывает изменившуюся фигуру. В бассейне Настя не только восхитила образом, но и сверкнула «лишним».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанаты тут же ответили, заявив, что звезда напоминает им русалку Ариель:

«Русалочка!», «Красота 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неё трусы слетели», «Настоящая русалка🔥🌟🔥», «Очень красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарная❤️🔥», «Настя, крутое фото 🔥👍🏻», «С завистью смотрю на плавающих людей😍 интересно, реально научиться плавать в 30 с лишним лет?🙈😭», «Привет😍😍😍», «И я хочу ❤️», «Лето🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть