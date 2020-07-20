Настя Каменских показала себя в строгом, деловом образе с пикантной изюминкой

Популярная украинская певица поделилась новым стильным луком на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото Каменских позирует перед камерой в довольно строгом по своим меркам наряде. Певица одета в белую блузку с оригинальным декором на груди. При этом изюминку ее образу добавляют короткие черные кожаные шорты с отделкой из металлических заклепок по бокам и внизу.

Свой образ Каменских завершила нейтральным макияжем и роскошными кудрями, спадающими ей на плечи.

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее фото в комментариях. При этом некоторым показалось, что певица на снимке выглядит излишне худощавой.

«Милашка», «Какая же Вы красивая», «Кукла», «Классные трусы! Настя я от тебя в восторге», «Бомбита», «Настя остановись. Хватит худеть», «Пухленькой тебе было лучше», - пишут люди.

До этого мы писали, что Потап старается показывать личную жизнь редко, однако всегда хвастается жаркими кадрами с Настей на отдыхе и этот раз не стал исключением.

Так, в этот раз певец опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм яркое фото.

Свой выходной день пара проводит по-простому, устраивая пикник и нежась на солнце. На новом фото Потап позировал с обнаженным и мокрым торсом лежа на полотенце на траве, в то время на заднем фоне видно, что рядом сидит Настя в ее модном бикини с кружевом и наслаждается солнечными лучами. Также рядом с супругами находится и их домашняя любимица Мими.

Напомним, Каменских похвасталась идеальными ножками в экстра мини, горячие кадры.

Как сообщала Politeka, Потап разделся и продемонстрировал, чем балует Каменских по утрам: "Колбаса неуместна".

Также Politeka писала, что Каменских в кружевном бикини соблазнила Потапа на семейном пикнике: "Третий здесь не лишний".