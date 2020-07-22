Настя Каменских, Тина Кароль, Оля Полякова и другие звезды показали себя с утра

На первом фото Настя Каменских. Красотка позировала в халате, а на ногах у нее можно увидеть ее собаку по кличке "Мими". У звезды были волосы распущены, а на лице можно увидеть маску для лица. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На следующем фото уже была Оля Полякова. Красотка стояла на пляже без одежды и белья, демонстрируя загорелую пятую точку и длинные ноги. Волосы звезда оставила распущенными, а руки подняла вверх.

Замыкает тройку красоток Тина Кароль. Певица показала себя в шапке и толстовке. Звезда уже встала из кровати и показала себя без макияжа. Волосы были распущены, а сама красотка улыбалась на камеру.

На четвертом фото жена украинского футболиста Ирина Морозюк. Девушка была в одной майке белого цвета. Звезда позировала в кровати, сидя на белых простынях. Красотка не стеснялась продемонстрировать свое тело без трусов и лифчика. Ирина снимала себя на телефон, а рукой волосы подняла вверх.

Замыкает пятерку Светлана Лобода. Красавица показала себя в большой кровати, где сидела в белом просторном халате. Волосы у певицы были распущены, а в руках она держала чашку горячего напитка.

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