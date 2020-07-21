Російський Гарік Харламов висміяв своє розлучення з актрисою Христиною Асмус

Забавний ролик за участю Харламова опублікував блогер Данила Поперечний на своїй сторінці в Twitter.

На кадрах Харламов стоїть на тлі розведеного мосту в Санкт-Петербурзі. Потім він розвертається обличчям до камери і каже: "Розлучився", показуючи при цьому рукою на міст.

Таким чином комік посміявся над інформацією про розлучення зі своєю дружиною Христиною Асмус. Шанувальники Харламова оцінили його почуття гумору, припустили, що комік спеціально заради цієї жарти в Пітер з'їздив", а хтось навіть написав. Що «заради цього жарту розлучився».

«Гарік, вітаю», «Все правильно зробив мужик», «Камінг-аут так сказати», «Геніально», - пишуть в мережі.

Зазначимо, Гарік Харламов не упускає випадку прокомменировать своє розлучення з актрисою Христиною Асмус. Так, нещодавно на пишною вечірці з приводу 35-річчя дружини Павла Волі Ляйсан Утяшевой зробив несподівану заяву.

Гарік Харламов, на жарти з залу з приводу того, що від Христини він насправді пішов до Слави Дусмухаметову, Гарік з гумором відповів, що насправді це був їх з продюсером секрет.

Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx — Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020

Нагадаємо, Гаріка Харламова спіткала нова біда після розставання з Асмус: у коміка проблеми з законом.

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