Вслед за разводом, Гарика Харламова настигла другая беда

В жизни комика и резидента Comedy Club Гарика Харламова началась, видимо, «черная полоса». Вслед за разводом, рекламную компанию комика закрыли. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, пишет Politeka.net

Компанию Гарика Харламова закрыли за неуплату налогов. Речь идет о рекламном агентстве «Бульдог», которое занимается созданием различных роликов по заказу лейблов и компаний. И хотя Харламов считался основным хозяином компании, среди авторов числились также авторы Comedy Club Алексей Пойманов и Илья Романко, а также креативный продюсер шоу Алексей Ляпоров. Само агентство было записано на Гарика Харламова.

Так, по данным налоговой, они не получили денег от агентства, поэтому сотрудники прибыли по адресу регистрации компании, но уже на месте обнаружили, что фирма комика выехала из этого офиса.

После проведенной проверки выяснилось, что руководители сменили адрес фирмы, не уведомив об этом факте Федеральную налоговую службу (ФНС). О переезде стало известно только после того, как налоговики вспомнили о долгом отсутствии выплат от креативщиков и пришли требовать недостающие деньги по адресу регистрации компании.

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе. Комик поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году. Ранее Харламов был женат на Юлии Харламовой.

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