Гарик Харламов, похоже, оправился от развода с женой

Гарик Харламов нашел себе новую пассию – об этом сообщают различные источники в СМИ, пишет Politeka.net.

Звезда шоу Comedy Club, актер и юморист, больше не страдает из-за развода с Кристиной Асмус и больше не одинок. Журналисты утверждают, что у комика появились новые отношения и его избранница отличается пышным бюстом.

Хотя конкретных имен журналисты не называют, речь, по мнению некоторых обозревателей, идет о Яне Кошкиной – звезде проекта «Однажды в России» на телеканале «ТНТ», в котором она снимается с 2018 года. К слову, раньше Кошкиной приписывали уже роман с другой звездой той же программы – Гариком Мартиросяном, который, к слову, женат. Но, по сведениям СМИ, Мартиросяна это не остановило – в порыве чувств он даже купил Кошкиной квартиру в Москве.

Сама Кошкина тоже отрицала информацию о романе со звездой Comedy Club и утверждала, что у Гарика Мартиросяна даже нет номера ее телефона и с ним она пересекалась лишь пару раз на съемках.

Однако, среди поклонников Харламова все же нашлись те, кто поверил в слухи и начал писать шоумену в комментарии. Харламов же, как истинный комик, не стал пропускать данные слухи мимо и отреагировал на это в своей манере.

«Ладно… ... раскрыли ... что уж там ... знакомьтесь ... моя новая пассия, Гига Бюстовна Грудинина! Листайте» - написал Харламов в своем посте, на котором заснят фрагмент статьи о его романе с Кошкиной.

Отметим, что многие журналисты и знакомые Харламова сообщают, что после ухода от него жены, шоумен пошел вразнос – на дне рождения жены Павла Воли Ляйсан Утяшевой, его видели в компании сразу нескольких блондинок. Но несмотря на это, в жизни Гарика Харламова только одна главная женщина: его дочь Анастасия, рожденная в браке с Кристиной Асмус. С ней шоумен недавно провел целый день вместе.

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