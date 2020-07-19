Популярный российский комик Гарик Харламов показал свою новую «возлюбленную»

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал провокационное фото. Харламову надоели слухи о том, что он закрутил роман с новой девушкой. В том числе, ходили слухи о его интрижке со скандальной блогершей Яной Кошкиной.

Чтобы опровергнуть все сплетни Харламов решил опубликовать фото с новой девушкой. Он выложил фото, на котором фотошопом приделал к себе женщину с огромной грудью. Таким образом комик высмеял предположение о том, что у него появилась новая любовь.

«Ладно... раскрыли... что уж там... знакомьтесь... моя новая пассия, Гига Бюстовна Грудинина!», - подписал фото юморист.

Стоит отметить, что поклонники Харламова оценили пост комика. В комментариях ему оставили массу позитивных отзывов. За несколько дней его фото собрало более 100 тысяч лайков.

«Вы просто созданы друг для друга!», «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь», «Да с Тимуром они, че всем не ясно, думают как вернуть Кристину», «Гарик))) ты время даром не терял», «Ходят слухи, что Харламов и Асмус специально развелись, мол это реалити шоу новое», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Харламов после развода с Асмус коротает одиночество с пышногрудой красоткой: "Знакомьтесь, моя новая...".

Как сообщала Politeka, Асмус после расставания с Харламовым огорошила пикантным фото и срочной новостью: "Я буду искать тебя".

Также Politeka писала, что Асмус засветила самое дорогое, что у нее осталось после расставания с Харламовым: «Воплощение счастья».