"Теперь у Гарика три груди"

Российский комик Гарик Харламов после расставания с актрисой Кристиной Асмус показал свою новую пышногрудую "пассию"

На своей странице в Instagram Харламов едко ответил на слухи о "замене" для Асмус. Так, одно издание распространило информацию, что Гарик не долго страдал от одиночества и якобы закрутил роман с "известной женщиной, обладающей гигантским бюстом", пишет Politeka.net.

"Ладно ... раскрыли ... что уж там ... знакомьтесь ... моя новая пассия, Гига Бюстовна Грудинина! Листайте", — шутит Харламов.

При этом после скрина скандальной публикации комик добавил фотожабу, на которой он обнимает женщину с экстремально большим размером груди.

Поклонники в комментариях оценили чувство юмора Харламова: "Не удивлюсь если написали ,Роман с Гузеевой!", "Грудинина? Пассия от народа!", "Во все тяжкие 🤸🏻‍♂️", "Это лучшее,что я видела за сегодня 😍", "Это жена коммуниста Грудинина?", "Теперь у Гарика 3 груди", "Обладающей гигантским бюстом Ленина".

Ранее Гарик Харламов на пышной вечеринке по поводу 35-летия супруги Павла Воли Ляйсан Утяшевой сделал неожиданное заявление относительно развода с актрисой Кристиной Асмус. Торжество проходило в концертном зале "Барвиха Luxury Village", где обычно снимают выпуски Comedy Club.

Гарик Харламов, поздравляя именинницу, не упустил возможности прокомментировать свой развод с Кристиной Асмус. На шутки из зала по поводу того, что от Кристины он на самом деле ушел к Славе Дусмухаметову, Гарик с юмором ответил, что на самом деле это был их с продюсером секрет.

Отметим, Вячеслав Дусмухаметов женат, он бывший участник КВН-движения, а сейчас известный продюсер и киносценарист, специализирующийся на юмористических проектах. В его активе работа в сериалах «Интерны», «Папины дочки», «Универ. Новая общага», «Бородач. Понять и простить», «СашаТаня».

Напомним, Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит...".

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