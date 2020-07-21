Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе, порадувавши фанатів
На фото красуня позувала у ліфчику з сіточки, а на руках можна помітити спущену сорочку. Ебі показала свій пишний бюст досить близько перед камерою і можна легко оцінити його розмір. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама відвела погляд від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Гламурна життя", - написала Ебі.
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Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ти така красива", "Малятко", "Я люблю всі твої фотографії, але ця дивовижна", "найкрасивіша дівчина", "Соковита красуня і солодка", "Я також намагаюся жити гламурним життям", "Ти дійсно виглядаєш вільно", "Приголомшливо красива", "Просто слово мила - це образа для такого неймовірного людини, як ти", "Абсолютно красива", "Неймовірна жінка, на яку хочеться дивитися".
Раніше ми повідомляли, що одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд похвалилася спокусливими вигинами.
Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу. Дійсно, важко пройти повз такої пишної краси, яка може заворожити буквально з першого погляду.
Нагадаємо, Ебі Рэтчфорд в панчохах і білизна вигнулась і показала нереальні розміри
Також Politeka писала, що розкута Ебі Рэтчфорд ледве втримала своє багатство в мікро-бікіні
А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Ебі Рэтфорд показала свої самі спокусливі бікіні