Звезда настолько яркая, что можно сойти с ума

Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд предстала в платье, которое едва ли что-то прикрывает

Красотка нередко выбирает откровенные наряды, которые провоцируют поклонников на разные комментарии, сообщает Politeka.net. В этот раз Эби предстала в черном мини-платье с открытой спиной и не только.

Блестящий наряд держался на черной цепочке, которая тянулось к затылку. Серебряный чокер отлично дополнил образ.

Видно, что под столь откровенным нарядом звезда совершенно без белья. Тонкая ткань легла на пышной груди, подчеркнув все самое интимное.

На стройной талии к спине тянулась лямка, которая хоть как-то удерживала низ одежды от того, чтобы он не открыл виды на пикантные детали. Лишь упругие ягодицы немного показались, благодаря принятой позе на краешке бильярдного стола.

Эби смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

"Королева сердец ;)", - подписала фото Рэтчфорд.

За четыре часа пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали о великолепии модели, а также что она "убивает" красотой.

Напомним, Эби Рэтчфорд натянула на большую грудь маленькое бикини на тонких бретельках. Ткань обтянула большие прелести, а тонкие лямки были короткими, из-за чего грудь немного подпрыгнула вверх.

На шее звезды были золотые цепочки с блестящими кулончиками.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в кружевном белье на мягком диване. Крохотные зеленые бикини с черными полосочками ткани натянулись на пышных бедрах и едва не потерялись между упругими ягодицами.

Чуть выше бедер у звезды находился поясок для чулок, с которого тянулись две застежки.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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