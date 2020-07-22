Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе в сміливому образі
На фото Ірина позувала в сукні з етнічними візерунками, а образ доповнила пов'язкою на волоссі. Красуня дивилася в камеру, демонструючи свій макіяж. На кадрі Сопонару вирішила приспустити сукню з одного плеча і можна помітити, що дівчина була без білизни. Завдяки цьому фото не вийшло ще й трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Супер", "Ви дуже красиві. Кожен раз бачу ваші фото і насолоджуюся, яка ви красива", "Ти красива", "Відмінне фото", "Красуня", "ти Хороша дівчина. Як не крути", "Пані", "Моє янголятко".
Повідомлялося, що відома українська актриса Ірина Сопонару порадувала шанувальників черговим фото в купальнику.
Так, на одному з останніх знімків в Instagram Ірина Сопонару позує в купальнику з принтом пальми. Ліф обтягнув соковиті принади зірки, підкресливши всі достоїнства.
Зверху актриса одягла, ймовірно, халат з короткими рукавими, розкривши його.
Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Ірина Сопонару показала справжній спокуса.
На фото Ірина позувала в темному платті, а зібрала волосся в хвіст. В руках Сопонару чорні трусики, які взяла зубами, а рукою потягнула від себе. Сказати, що фото вийшло дуже гарячим, нічого не сказати. Фанати виявилися просто в захваті від такої спокуси.
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