Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе в сміливому образі

На фото Ірина позувала в сукні з етнічними візерунками, а образ доповнила пов'язкою на волоссі. Красуня дивилася в камеру, демонструючи свій макіяж. На кадрі Сопонару вирішила приспустити сукню з одного плеча і можна помітити, що дівчина була без білизни. Завдяки цьому фото не вийшло ще й трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Супер", "Ви дуже красиві. Кожен раз бачу ваші фото і насолоджуюся, яка ви красива", "Ти красива", "Відмінне фото", "Красуня", "ти Хороша дівчина. Як не крути", "Пані", "Моє янголятко".

Повідомлялося, що відома українська актриса Ірина Сопонару порадувала шанувальників черговим фото в купальнику.

Так, на одному з останніх знімків в Instagram Ірина Сопонару позує в купальнику з принтом пальми. Ліф обтягнув соковиті принади зірки, підкресливши всі достоїнства.

Зверху актриса одягла, ймовірно, халат з короткими рукавими, розкривши його.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Ірина Сопонару показала справжній спокуса.

На фото Ірина позувала в темному платті, а зібрала волосся в хвіст. В руках Сопонару чорні трусики, які взяла зубами, а рукою потягнула від себе. Сказати, що фото вийшло дуже гарячим, нічого не сказати. Фанати виявилися просто в захваті від такої спокуси.

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