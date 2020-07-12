Украинская актриса Ирина Сопонару, которая является звездой «Квартала 95», похвасталась фигурой в облегающем купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А вы знаете этого мальчика? Бывший? Настоящий? Я знаю, ходят слухи, что он ваш. Я видела, вы с ним на пляже отдыхаете. Я знаю, это все не слухи», — говорит автор видео.

Уточним, что на опубликованных кадрах сперва появляется Сопонару в ярко-красном купальнике, который максимально подчеркивает роскошные формы знаменитости.

А на другом снимке Сопонару сняли, когда она все в том же купальнике лежала на животе. Из-за этого в кадр попал спелый «персик» знаменитости. Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадрами звезда решила поделиться в себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская актриса, звезда "Квартал 95", Ирина Сопонару, показала то, что обычно скрывают.

Звезда нередко публикует в своем Инстаграм смелые фото в купальниках и откровенных нарядах. В этот раз красотка порадовала поклонников жарким снимком в сториз.

Ирина позировала в облегающем светлом топике без белья. Заметны самые интимные места, которые торчали из микро-топа. Ткань натянулась на небольшой груди.

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