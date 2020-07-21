32-річна російська актриса Христина Асмус, екс-дружина коміка Гаріка Харламова, збентежила новим захопленням

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показала як збирається на побачення, а потім "купається" в подарунках (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Христина з'явилася в розкішній вечірній сукні чорного кольору з рукавом на одну сторону, відкритими плечима і спокусливим розрізом внизу. Дівчина чепурилася у номері готелю, а потім, отримавши смс-ку, поспішила ефектно спуститися вниз і вийти на вулицю, де її чекав таємничий чоловік з букетом троянд. 

Через секунду в кадрі з'являється автомобіль "Фольксваген" і купа коробочок з подарунками. Виявляється, Асмус приготувала сюрприз своїм шанувальникам, оголосивши конкурс. 

"Мій перший конкурс! У якому подарунки отримають абсолютно ВСІ!! 😳🔥 А головний приз - шикарний автомобіль Volkswagen, дістанеться одному з вас. Ключі я ОСОБИСТО вручу!! 🚙", - повідомила в підписі актриса.

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Користувачі поспішили з реакцією в коментарях:

"Ой їй! Невже правда? 😂"

"Ви правда хороша актриса і красива. 🤩🤩🤩"

"Маячня якась... не стрьомно цієї фігньою займатися?"

"Христино, Ви така красива і жіночна!!!"

"Супер! Спасибі за такий конкурс!!!"

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Мой первый конкурс!!!! ⠀ В котором подарки получат абсолютно ВСЕ!! 😳🔥 А главный приз- шикарный автомобиль Volkswagen, достанется одному из вас. Ключи я вручу ЛИЧНО!! 🚙 Или победитель может забрать деньги💸 ⠀ Чтобы стать участником конкурса и забрать призы нужно всего лишь подписаться на тех, на кого подписана Я САМА! ☝🏻 ⠀ Ещё вас ждёт множество других призов: Бьюти-боксы 🛍 Годовые запасы косметики 🎁 Деньги каждый день 💵 И ....украшение от ювелирного гипермаркета SUNLIGHT для каждого участника 💎 ⠀ Не упустите свой шанс! Просто добавьте к себе все мои подписки и ждите прямой эфир ✅

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Раніше ми повідомляли, Асмус розкрила 10 фактів про себе в Instagram, супроводивши пост милим фото, на якому постала в тоненькому светрі бежевого відтінку.

Зокрема, зірка розповіла, що "коли хтось у WhatsApp з чату видаляє повідомлення і висить значок "повідомлення видалено", вона теж видаляє його у себе, так як "не любить бруд в діалозі", а якщо у неї зайняті руки, але треба відкрити двері, то вона робить це ногою - "не штовхнути, а саме ручку відкрити".