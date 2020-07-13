Скандальная российская актриса Кристина Асмус после развода с актером Гариком Харламовым поразила поступком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Пэрэнтс», — коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Асмус позирует рядом с родителями. Пользователи сети обратили внимание на невероятную красоту актрисы, а также ее сходство с матерью.

«На папу похожа», «долгих и здоровых лет жизни», «Самое большое счастье на свете», «Крис. Милая, красивая мама. Серьезный отец», «По классике..а твои родители случайно не пираты...раз вернулись за свои сокровищем!?», — пишут они.

До этого сообщалось, что российская актриса Кристина Асмус после скандала с пластикой и уколами красоты решилась раскрыть свои секреты.

Актриса опубликовала у себя в Инстаграм пост о том, что не ожидала такой реакции на ее признание об уходе за своим лицом. Свой пост красотка сопроводила необычным фото. Она сидела на лавочке в брючном костюме, широко расставив ноги.

«Ох...К моему удивлению такой космический резонанс вызвал предыдущий пост…дискуссии на всевозможных порталах. Я, конечно, ожидала процент комментариев в стиле – «ещё скажи, что голой не снималась», «на заборе тоже написано», «ещё никто не признал, что делает уколы красоты или пластику», - написала Асмус.

Напомним, что Асмус с задранными ногами взбудоражила аппетитным фото, Харламов кусает локти: «Просто обожаю…».

Как сообщала Politeka, Асмус после скандала с разводом заговорила о пластических операциях: «Колола, резала, надувала…».

Также Politeka писала, что Асмус после развода показала свои ягодки в постели, возмутительное фото: "Гарика не хватает!".