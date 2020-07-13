Скандальная российская актриса Кристина Асмус после развода с актером Гариком Харламовым поразила поступком
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Пэрэнтс», — коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованном снимке Асмус позирует рядом с родителями. Пользователи сети обратили внимание на невероятную красоту актрисы, а также ее сходство с матерью.
Юный сын Наташи Королевой привел взрослую любовницу, Тарзан может гордиться: "Он умеет делать так..."
Погода резко испортится, жара и дожди со шквалами разорвут Украину: какие области зацепит
Украинцы массово избавляются от налички, в НБУ объяснили причину: "87 из 100 денежных операций..."
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимым белье: «Это пожар»
«На папу похожа», «долгих и здоровых лет жизни», «Самое большое счастье на свете», «Крис. Милая, красивая мама. Серьезный отец», «По классике..а твои родители случайно не пираты...раз вернулись за свои сокровищем!?», — пишут они.
До этого сообщалось, что российская актриса Кристина Асмус после скандала с пластикой и уколами красоты решилась раскрыть свои секреты.
Актриса опубликовала у себя в Инстаграм пост о том, что не ожидала такой реакции на ее признание об уходе за своим лицом. Свой пост красотка сопроводила необычным фото. Она сидела на лавочке в брючном костюме, широко расставив ноги.
«Ох...К моему удивлению такой космический резонанс вызвал предыдущий пост…дискуссии на всевозможных порталах. Я, конечно, ожидала процент комментариев в стиле – «ещё скажи, что голой не снималась», «на заборе тоже написано», «ещё никто не признал, что делает уколы красоты или пластику», - написала Асмус.
Напомним, что Асмус с задранными ногами взбудоражила аппетитным фото, Харламов кусает локти: «Просто обожаю…».
Как сообщала Politeka, Асмус после скандала с разводом заговорила о пластических операциях: «Колола, резала, надувала…».
Также Politeka писала, что Асмус после развода показала свои ягодки в постели, возмутительное фото: "Гарика не хватает!".