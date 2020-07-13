Популярная российская актриса Кристина Асмус росла в многодетной семье
Как передает Politeka.net, у Асмус целых три сестры, одна из которых – копия знаменитости. Актриса не скрывает, что у нее очень непростые отношения с родителями. В своих интервью она откровенно признается, что не близка со своими родителями, потому что в детстве недополучила от них любви.
Актриса отмечает, что семья – это ее больная тема. Несмотря на это, она поддерживает отношения с родственниками. Через несколько дней после заявления о разводе с Гариком Харламовым актриса позвала в гости отца. Она делилась с поклонниками фото, на которых ее папа Игорь катался на самокате. Кроме этого, звезда рассказывала, сколько продуктов накупила, чтобы подготовиться к приему гостей.
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Известно, что у Кристины есть три сестры. Две старшие – Екатерина и Ольга. Они похожи на мать артистки. А вот младшая сестра Карина – маленькая копия Асмус. Она намного ниже сестры, но лицом сильно похожа на нее. Известно, что Карина активно занимается спортом. Судя по постам Кристины, именно с младшей сестрой она больше всего близка.
А вот фото со старшими сестрами, а также со всей семьей в полном сборе – редкость для профиля актрисы.
Напомним, что Асмус после скандала с разводом заговорила о пластических операциях: «Колола, резала, надувала…».
Ранее Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что делала с лицом ради идеального вида: «Перешла на…».
Также Politeka сообщала, что Кристина Асмус после скандала с пластикой решилась раскрыть правду: «У Харламова деньги закончились».