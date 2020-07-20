Американская модель и актриса Оливия Калпо, которая одержала победу в конкурсах красоты Мисс США и Мисс Вселенная, сверкнула роскошной фигурой

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у красотки в Инстаграм. Девушка лежала на надувном матрасе посреди бассейна. На ней было одето мини-бикини белого цвета. Модель повернула ножку таким образом, что поклонники смогли рассмотреть ее соблазнительные формы. В руках Оливия держала бокал с вином.

За несколько часов ее фото собрало почти 170 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Привет, Оливия. Выглядишь красиво, как всегда», «Вы так великолепны», «Всегда такая великолепная королева! Хорошего дня!», «Ты знаешь, Оливия, нет ничего страшного в том, чтобы выпить вина», «Ой, ууууууу, ты такая великолепная, что я не выношу этого!», «Сладкая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо поделилась жаркими фото в своем Инстаграм. Красотка приняла участие в съемке. Модель позировала в белом купальнике на черных бретельках. Ее пышный бюст соблазнительно выпирал из верха купальника. Плавки на тонких бретельках, натянулись выше бедер. Небольшой лоскуток ткани едва прикрывал самое интимное.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".