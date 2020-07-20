Відома модель Ельза Хоск, яка представляє модель нижньої білизни Victoria’s Secret похвалилася розкішними формами у відвертому міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує у відвертій мінісукні, яка максимально підкреслює її розкішну і витончену фігуру. Сама знаменитість чомусь вирішила присісти, попри те, що на ній були туфлі з каблуком. Кадри вона ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам завалити кумира «тоннами» компліментів.

«Королівський стиль», «божественний ангел! Як тобі вдалося стати такою красивою? Обожнюю тебе», «миленька», «це так мило», «ідеальна», «дуже красива», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижнього одягу Victoria’s Secret, похвалилася ідеальними формами без білизни.

«Мій колір волосся потребував оновлення, тому я допомогла їм за допомогою перлинно-сріблястої обробки», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Хоск позує у ванній без білизни, демонструючи розкішну фігуру без білизни. А на іншому знімку модель постає вже після фарбування волосся. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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