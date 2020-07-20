Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка володіє самими красивими сідницями у світі, похвалилася головною гордістю просто на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографії Кортез позує на вулиці в мікроскопічній білизні напівбоком, демонструючи пружні форми. Красуня вирішила прикрити обличчя окулярами, значні форми яскравою червоною білизною.

«Боже, а що воно прикриває? Хіба це білизну?», «ось пустунка», «Нестерпна. Кожен кадр спекотніше попереднього», «неймовірна краса», «С'юзі, ти найкраща у світі жінка», «дуже гаряче і дорого виглядаєш», — пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала, як проводить час в тренажерному залі

На фото Сьюзі стоїть в білизні зі шкіряних мотузочок, тримаючись руками за тренажер. Красуня доповнила образ кросівками й чорними шкарпетками. Кортес розгорнулася п'ятою точкою до камери, демонструючи її у всій красі, адже трусиків не видно при такому ракурсі. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама повернулася в бік камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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