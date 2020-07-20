Британська модель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою у відвертому міні, застигнувши в гарячих позах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram красуні.

«Солодка загадка», — коротко підписані кадри.

Уточнимо, що на кадрах Роуз позує у відвертому мінісукні з декольте, демонструючи на камеру значні принади. Знаменитість без сорому застигає в гарячих позах, показуючи, ніж її нагородила природа.

«Як виглядають принади. Краса», «вигини приголомшлива», «обожнюю тебе», «божественний вигляд», «неймовірно!», «ти зробила мій день, спасибі», «Демі, твоя краса просто нескінченна», — пишуть її шанувальники.

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Судячи з геолокації, знімки були зроблені на Ібіці – острові, який розташований в Середземному морі й входить до складу Іспанії.

Так, на опублікованих кадрах Роуз відпочиває на яхті, демонструючи значні форми в крихітному купальнику. На опублікованих фото супермодель позує в крихітному купальнику, який просто не здатний удержати її бюст.

«Красива і чудова», «Лялька мрії», «Чудово», - захоплюються красою моделі.

Нагадаємо, спекотна Демі Роуз посвітила зайвим у надто тісному купальнику: "навіть не помітила".

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