Британская супермодель Деми Роуз решила похвастаться нереальными изгибами в тесном мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ночная леди», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Роуз позирует в дерзком мини-платье, принт которого напоминает змеиную кожу. Несмотря на это, поклонники буквально рассыпались в комментариях своему кумиру.

На другом снимке Роуз позирует в крохотном купальнике, который максимально подчеркивает внушительные формы знаменитости. Волосы знаменитости собраны в косу, а в руках она держит бокал.

«Ты очень счастливая на этих фото», «красота невероятная», «выглядишь как куколка», «что за идеальный вид — не могу насмотреться», «ты словно из моих снов!», «вау, какой вид сзади. Космос», — пишут они.

До этого мы писали, что модель Деми Роуз покорила видами в мини-платье.



Красотка часто балует поклонников снимками, которые позволяют поиграть их фантазией. В этот раз модель разместила в сториз горячее фото представ в соблазнительном мини.

Искусительница Роуз позировала в платье с огромным декольте, из которого едва ли не вылазили ее пышные груди. Тонкие бретельки натянулись на шее модели, а игривый бантик посередине придавал еще большего акцента.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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