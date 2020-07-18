Британская супермодель Деми Роуз сверкнула формами в дерзком мини-платье с вырезом, застыв в горячей позе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Знай, чего ты стоишь», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Роуз позирует в белоснежном платье, застыв на фоне моря. На другом снимке она уже полубоком все в том же платье, демонстрируя внушительные объемы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Милая, очень мило и красиво до безумия», «абсолютная красота и грация», «мои глаза — я только что увидел самую красивую женщину в мире», «похожа на принцессу», «такая горячая и милая, круто», — пишут они.

До этого мы писали, что модель Деми Роуз покорила видами в мини-платье.



Красотка часто балует поклонников снимками, которые позволяют поиграть их фантазией. В этот раз модель разместила в сториз горячее фото представ в соблазнительном мини.

Искусительница Роуз позировала в платье с огромным декольте, из которого едва ли не вылазили ее пышные груди. Тонкие бретельки натянулись на шее модели, а игривый бантик посередине придавал еще большего акцента.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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