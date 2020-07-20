Британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в дерзком мини, застыв в горячих позах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram красотки.

«Сладкая загадка», — коротко подписаны кадры.

Уточним, что на кадрах Роуз позирует в дерзком мини-платье с декольте, демонстрируя на камеру внушительные прелести. Знаменитость без стыда застывает в горячих позах, показывая, чем ее наградила природа.

«Как выглядывают прелести. Загляденье», «изгибы потрясающая», «обожаю тебя», «божественный вид», «невероятно!», «ты сделала мой день, спасибо», «Деми, твоя красота просто бесконечна», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась формами в бикини

Судя по геолокации, снимки были сделаны на Ибице – острове, который расположен в Средиземном море и входит в состав Испании.

Так, на опубликованных кадрах Роуз отдыхает на яхте, демонстрируя внушительные формы в крохотном купальнике. На опубликованных фото супермодель позирует в крошечном купальнике, который просто не способен удержать ее бюст.

«Красивая и великолепная», «Кукла мечты», «Замечательно», - восхищаются красотой модели.

Напомним, знойная Деми Роуз посветила лишним в слишком тесном купальнике: "даже не заметила".

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