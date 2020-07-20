Британская модель Деми Роуз показала роскошный отдых с подругами в откровенных нарядах

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала горячие кадры на своей странице в Instagram.

Деми Роуз не стесняется показать свои выдающиеся формы во всей красе. На этот раз она сняла на камеру свою поездку на яхте вместе с двумя не менее горячими подругами. На опубликованном видео супермодель позирует в очень тесном купальнике, который просто не способен удержать ее бюст. В итоге обнажилась пикатная часть тела, которую красавица целомудренно "прикрыла" сердечком.

Что интересно, эта деталь нисколько ее не смутила. Вероятно, девушка даже не заметила конфуз и продолжила снимать ролик с милой улыбкой. Подруги Деми Роуз оделись в не менее откровенные купальники, хотя и спрятали свое богатство чуть лучше. К сожалению, пользователи не смогли оценить пикантное видео модели, потому что она опубликовала его в сториз.

Ранее Деми Роуз уже делилась кадрами со своего отпуска. Судя по геолокации, она отдыхает на испанском острове Ибица. Так для серии фото модель нарядилась в белоснежном платье с неприлично большим вырезом. На фоне моря она присела на каменный парапет и соблазнительно изогнулась, показав свои формы в профиль. На другом девушка повернулась и продемонстрировала всю глубину своего декольте.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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