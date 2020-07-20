Британская модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась формами в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram 25-летней знаменитости.

Судя по геолокации, снимки были сделаны на Ибице – острове, который расположен в Средиземном море и входит в состав Испании.

Так, на опубликованных кадрах Роуз отдыхает на яхте, демонстрируя внушительные формы в крохотном купальнике. На опубликованных фото супермодель позирует в крошечном купальнике, который просто не способен удержать ее бюст.

«Красивая и великолепная», «Кукла мечты», «Замечательно», - восхищаются красотой модели.

Отметим, это не первые кадры отдыха соблазнительной модели в Испании в этом году.

Тогда для серии фото модель нарядилась в белоснежном платье с неприлично большим вырезом. На фоне моря она присела на каменный парапет и соблазнительно изогнулась, показав свои формы в профиль. На другом девушка повернулась и продемонстрировала всю глубину своего декольте.

В соблазнительных позах Деми также продемонстрировала роскошные ножки, соединив look с белыми босоножками на каблуке. Длинные роскошные волосы она собрала в высокий хвост и заплела в косу.

Напомним, знойная Деми Роуз посветила лишним в слишком тесном купальнике: "даже не заметила".

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