Британская модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась формами в бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram 25-летней знаменитости.
Судя по геолокации, снимки были сделаны на Ибице – острове, который расположен в Средиземном море и входит в состав Испании.
Так, на опубликованных кадрах Роуз отдыхает на яхте, демонстрируя внушительные формы в крохотном купальнике. На опубликованных фото супермодель позирует в крошечном купальнике, который просто не способен удержать ее бюст.
«Красивая и великолепная», «Кукла мечты», «Замечательно», - восхищаются красотой модели.
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Отметим, это не первые кадры отдыха соблазнительной модели в Испании в этом году.
Тогда для серии фото модель нарядилась в белоснежном платье с неприлично большим вырезом. На фоне моря она присела на каменный парапет и соблазнительно изогнулась, показав свои формы в профиль. На другом девушка повернулась и продемонстрировала всю глубину своего декольте.
В соблазнительных позах Деми также продемонстрировала роскошные ножки, соединив look с белыми босоножками на каблуке. Длинные роскошные волосы она собрала в высокий хвост и заплела в косу.
Напомним, знойная Деми Роуз посветила лишним в слишком тесном купальнике: "даже не заметила".
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