31-річна українська модель Міла Кузнєцова, видатний бюст якої відзначили в Національному реєстрі рекордів України, викликала фурор новим фото

Як передає Рoliteka.net, пишногруда красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в червоній сукні в дрібний білий горошок з вражаючим декольте. Міла без тіні збентеження продемонструвала свої дари природи, від вигляду яких перехоплює дух.

Блондинка уклала волосся в стилі 50-х і нанесла яскравий макіяж, включаючи червону помаду.

"Як Вам стиль Мерилін Монро? По моєму дуже вдало вийшло!)", - похвалилася Кузнєцова.

Користувачі кинулися обговорювати новий образ зірки:

"❤️😘Ти виглядаєш чудово, моя дорога. Моє серце швидко б'ється, дивлячись на тебе"

"Краще, ніж Мерилін Монро ❤️😍😘"

"Господи, я навіть не знаю, чи я зможу тримати одну двома руками. 😮 У будь-якому випадку, ви прекрасні !!!"

"Монро до вас - як до Місяця пішки!"

"Красуня супер! А груди-просто казка! 🌹"

"Монро мініатюрніша була і груди 3 розміру ) груди повинні поміщатися в човник вже вибачте ) а великs груди - це просто людина себе відгодувала, не в образу вам буде сказано"

Раніше ми повідомляли, модель спокусила формами в салатовому купальнику, зшитому спеціально таким чином, щоб з легкістю підтримувати її видатну гордість. Красуня поставила руку на пояс і грайливо глянула в камеру.

"Скільки про себе не розповідай, за спиною розкажуть цікавіше! 🤗🤪", - поділилася своїми думками модель.

"Не звертайте на них уваги, це просто заздрісні дріб'язкові люди"; "Краса яка"; "Ода, ці розмови мене якщо чесно, мотивують бути ще краще 😁😁"; "Ви еталон краси для дуже багатьох людей !!🌹", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром грудей виставила напоказ неприкриті булочки.

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром грудей показала з кущів безсоромне декольте.

Також Politeka повідомляла, що українка з 13 розміром бюста ледь не розгубила гордість, поки танцювала.