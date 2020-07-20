Чиновники з Кабміну попередили українців про те, що правила оформлення пенсії найближчим часом зміняться

Про це повідомив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір, передає «Україна 24».

«На сьогодні документи можна подати через електронний кабінет і потім підійти завірити документи - це займає 10-15 хвилин. Онлайн можна зареєструватися. Якщо людина виходить на пенсію в 60 років, він в основному вже працює за комп'ютером», — зазначив він.

Разом з тим, чиновник розповів, як бути 70-80-річним українцям, які з комп'ютером на «Ви».

«Я розумію, що пенсіонери, яким 70-80 років, не всі можуть працювати. Для цього є сервісні служби Пенсійного фонду, які працюють в кожному районі й в ОТГ. Досить доступно і будь-які питання можна вирішувати», — підкреслив він.

До цього ми писали, що до кінця поточного року у Міністерстві соцполітики прогнозують збільшення середнього рівня пенсій.

Про це заявила міністр Марина Лазебна.За її прогнозами, новий середній показник пенсій складе 3500 гривень. На сьогодні такої - 3170 гривень, тобто збільшення - 330 гривень.

Лазебна попередила, що для підвищення середнього рівня пенсій були вжиті ефективні рішення, а також ще масштабні зміни очікуються в грудні.

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