В Пенсионном фонде объяснили, почему украинские пенсионеры с высоким стажем получают низкие пенсии

Как оказалось, страховой стаж необходим лишь для непосредственного выхода на пенсию и права получать деньги от государства. Что же касается пенсионных выплат, то они от стажа практически не зависят, поэтому можно не рассчитывать на высокие выплаты.

Если пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, а уровень зарплаты был низким, то за 20 лет стажа человек получит 1712 грн. Кроме того, дополнительно начисляют 3% от общей суммы за стаж свыше 20 лет.

На сегодняшний день формула начисления пенсий в Украине такая: средняя зарплата за последние 3 года умножается на соотношение зарплаты каждого отдельного пенсионера к средней. Полученная сумма умножается на количество лет страхового стажа и еще раз умножается на коэффициент (1%).

Бывает так, что при очень низкой зарплате человек отработал гораздо больше лет, необходимых для получения пенсии, однако полученная после расчетов сумма не дотягивает до установленного в государстве минимума.

Поэтому бывают ситуации, когда у человека есть 40 лет стажа, но была низкая зарплата, и в результате пенсия может даже не дотянуть до минимальной.

Если 40 лет стажа недостаточно для высокой пенсии, тогда пенсионеру дополнительно «дарят» недостающую до 2100 гривен сумму. Если человек старше 80 лет, то минимальная сумма увеличивается до 2600 гривен.

Напомним, Пенсионный фонд предупредил о новых выплатах для украинцев, средства уже выделены: срочное заявление.

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