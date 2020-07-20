Что нужно знать льготникам

Стало известно, почему размеры выплат украинцев сокращаются

Как передает Politeka.net, об этом пишет тематическое издание Пенсионный курьер.

Вопреки повышению прожиточного минимума и размера минимальной пенсии, некоторые украинцы начали жаловаться, что размер соцвыплат от государства уменьшился.



В "Пенсионном курьере" напоминают, что льготники, которые работают или осуществляют предпринимательскую деятельность, будут получать другие выплаты.

В частности, в случае трудоустройства гражданина перерасчет пенсии с учетом нового прожиточного минимума для исчисления минимального размера или доплаты законодательством не предусмотрено. Согласно законодательству, при назначении пенсии под подпись льготнику сообщают о его обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в органы ПФУ.

Без денег останутся те льготники, которые проигнорируют рекомендации от ПФУ.

Кроме этого, пенсионеры могут получать меньшие выплаты из-за ошибок, которые они допускают во время заполнения документов для назначения пенсии.

Чаще всего встречаются такие ошибки:

неточности в оформлении трудовых (неполные или неточные записи, незаверенные исправления, отсутствие или плохое качество печати);

справки о стаже, уточняющие особый характер работы, заполняются неправильно (имеются исправления, отсутствуют номер, дата выдачи, расшифровка подписей, основание выдачи справки, указываются неточные или неполные сведения о работе будущего пенсионера);

встречаются неточности и в индивидуальных сведениях из системы персонифицированного учета.

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